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    Ничья "Челси" и "Тоттенхэма" досрочно сделала "Лестер" чемпионом Англии

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    За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Таким образом, "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
    Английская футбольная лига, матч между Лестер Сити и Манчестер Сити. Архивное фото
    REUTERS Darren Staples

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Ничейный результат в матче 36-го тура английской футбольной премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" досрочно сделал "Лестер" чемпионом.

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    Associated Press Tim Ireland
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    Игра, прошедшая в понедельник в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 2:2. На голы Харри Кейна (35-я минута) и Сон Хын Мина (44) "Челси" ответил мячами Гари Кэхилла (58) и Эдена Азара (83).

    За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Таким образом, "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

    Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Антонио Конте подписал трехлетний контракт с лондонским "Челси".

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