Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic-2018 среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США).
Анатолий Карпов - трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион Европы в составе сборной СССР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic-2018 среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США).