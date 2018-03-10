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    чемпионы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    В США будущий священник победил на чемпионате мира по гиревому спорту
    Православный богатырь. В США семинарист стал чемпионом мира по гиревому спорту
    12:37 05.03.2018
    211Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic-2018 среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США).
    Бавария отметила победу в чемпионате Германии пивным душем. Видео
    "Бавария" отметила победу в чемпионате Германии "пивным душем" 
    05:12 21.05.2017
    89
    Футболисты мюнхенской "Баварии" победили в заключительном матче чемпионата Германии и отпраздновали свое очередное чемпионство обливанием друг друга пивом.
    Игроки Монако покрасили головы в красно-белые цвета в честь чемпионства
    Игроки "Монако" покрасили головы в красно-белые цвета в честь чемпионства
    02:23 21.05.2017
    131
    "Монако" досрочно выиграл чемпионат Франции нынешнего сезона в среду, 17 мая, победив в перенесенном матче 31-го тура "Сент-Этьен" со счетом 2:0.
    Игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко
    Капитан "Динамо": стыдно, что мы бездарно проиграли чемпионство
    16:52 07.05.2017
    299
    Как заявил капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после досрочного завоевания донецким "Шахтером" десятого титула, такой клуб, как "Динамо", без трофеев оставаться не должен.
    Виталий Кличко
    Кличко заявил, что неприятно поражен заявлением гимнаста Верняева
    23:03 19.09.2016
    14047
    По словам мэра Киева Виталия Кличко, его "неприятно поразил пост Олега Верняева о том, что на нем якобы "просто попиарились", предоставив ему квартиру в недостроенном доме.
    Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Архивное фото
    Шахматист Анатолий Карпов отмечает 65-летие
    00:49 23.05.2016
    211
    Анатолий Карпов - трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион Европы в составе сборной СССР.
    Логотип ФИФА
    "Лестер", став чемпионом Англии, сотворил историю - ФИФА
    02:47 03.05.2016
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    Согласно заявлению ФИФА, прошлый сезон "Лестер" закончил в шести очках от зоны вылета, после чего уволил главного тренера, но, выиграв чемпионат, "Лестер" сотворил историю.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В США будущий священник победил на чемпионате мира по гиревому спорту
    Православный богатырь. В США семинарист стал чемпионом мира по гиревому спорту
    12:37 05.03.2018
    211
    Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Kettlebell Classic-2018 среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США).
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