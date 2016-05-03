"Лестер", став чемпионом Англии, сотворил историю - ФИФА

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры оценивали шансы на победу "Лестера" в чемпионате Англии по футболу как мизерные, но команда Клаудио Раньери сотворила историю, говорится в заявлении на сайте ФИФА.

В понедельник ничейный результат в матче 36-го тура английской премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:2) досрочно сделал "Лестер" чемпионом. За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей 132-летней истории стал чемпионом Англии.

"В начале сезона английские букмекеры оценивали победу "Лестера" с коэффициентом 5000 к 1. Это такая же вероятность, как найти Элвиса Пресли живым или доказать существование лох-несского чудовища. Прошлый сезон "Лестер" закончил в шести очках от зоны вылета, после чего уволил главного тренера. Но, выиграв чемпионат, "Лестер" сотворил историю", — говорится в сообщении ФИФА.

В 2010 году "Лестер" был продан консорциуму AFI (Asian Football Investments), возглавляемому тайским миллиардером Вишаем Шривадданапрабхой. В клуб начали вкладывать серьезные деньги, а на тренерский пост был приглашен известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон. Однако вернуться в премьер-лигу "лисам" удалось лишь в 2014 году уже под руководством Найджела Пирсона. В первом сезоне после долгого отсутствия в премьер-лиге "Лестер" занял 14-е место, а затем на место Пирсона пришел Раньери, который с первой же попытки привел команду к историческому чемпионству.