По предварительной информации, в услугах экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне".
Встреча, прошедшая во вторник в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. Голы забили Фелипе, Мигель Лайюн и Хесус Мануэль Корона. "Рома" завершала матч вдевятером: прямые красные карточки получили Даниэле Де Росси и Эмерсон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".