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    ФК Порту

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
    Игроки Порту.Архивное фото
    "Порту" продолжил длительную беспроигрышную серию, обыграв "Спортинг"
    05:23 03.03.2018
    58
    Встреча 25-го тура чемпионата Португалии, прошедшая в Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Следующий матч "Порту" проведет на выезде против "Пасуш де Феррейра".
    Матч Ювентус - Порту
    "Ювентус" обеспечил себе выход в 1/4 финала ЛЧ, дважды победив "Порту"
    00:33 15.03.2017
    65
    Ответная встреча, состоявшейся во вторник вечером в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
    Ювентус vs Порту. Все голы и лучшие моменты матча. Видео
    "Ювентус" vs "Порту". Все голы и лучшие моменты матча 
    06:09 23.02.2017
    266
    "Ювентус" обыграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Порту, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса".
    Игроки Ювентуса. Архивное фото
    "Ювентус" обыграл "Порту" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    00:08 23.02.2017
    61
    Встреча, прошедшая в среду в Порту, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса", в составе которого голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74).
    Вратарь сборной Испании Икер Касильяс
    Касильяс может перейти из "Порту" в "Марсель" - СМИ
    04:40 28.12.2016
    59
    По предварительной информации, в услугах экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне".
    Футбольные мячи
    "Порту" разгромил "Рому" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
    00:07 24.08.2016
    146
    Встреча, прошедшая во вторник в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. Голы забили Фелипе, Мигель Лайюн и Хесус Мануэль Корона. "Рома" завершала матч вдевятером: прямые красные карточки получили Даниэле Де Росси и Эмерсон.
    Нуну Эшпириту Санту. Архивное фото
    Главным тренером "Порту" стал экс-наставник испанской "Валенсии"
    23:34 01.06.2016
    77
    Нуну Санту, который в бытность игроком защищал цвета португальского "Порту" с 2002 по 2004 и с 2007 по 2010 годы, сменил во главе "драконов" Жозе Пезейру.
    Матч Порту - Динамо - 0:2
    "Порту" одержал победу над "Риу Ави" в матче чемпионата Португалии
    21:20 07.05.2016
    32
    Субботний матч в Вила-ду-Конди завершился победой "Порту" со счетом 3:1. В заключительном туре "Порту" 15 мая примет "Боавишту", "Риу Ави" в этот же день на выезде сыграет с "Униан Мадейрой".
    Матч Порту - Динамо - 0:2
    Игроки "Порту" показали плохой футбол в матче против "Динамо" - Лопетеги
    10:09 25.11.2015
    265
    Главный тренер португальского клуба заявил, что теперь его игрокам придется "обыгрывать "Челси" в Лондоне, что сложно, но возможно". Лопетеги считает, что ход матча изменил пенальти.
    Матч Порту - Динамо
    "Порту" - "Динамо". Яркая победа киевлян 
    06:36 25.11.2015
    2288
    После выездной победы в активе подопечных Сергея Реброва 8 очков, у "Порту" — 10. "Челси", который разгромил "Маккаби" (Тель-Авив), также имеет 10 очков. Израильтяне не заработали ни очка.
    Игроки киевского Динамо празднуют победу над Порту
    "Порту" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    01:57 25.11.2015
    3450
    Матч против "Порту", лидирующего в группе G, был решающим для киевской команды в контексте выхода в следующий круг европейского клубного первенства.
    Игроки ФК Динамо (Киев). Архивное фото
    Киевское "Динамо" уверенно победило "Порту" в матче Лиги чемпионов
    23:43 24.11.2015
    860
    После выездной победы в активе подопечных Сергея Реброва 8 очков, у "Порту" - 10. У "Челси", который разгромил "Маккаби" (Тель-Авив), 10 очков. Израильтяне замыкают квартет с 0 очков.
    Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Игроки "Динамо" забили второй гол в матче ЛЧ против "Порту"
    23:10 24.11.2015
    263
    После четырех матчей в квартете лидирует "Порту" (10 очков), далее расположились лондонский "Челси" (7), "Динамо" (5) и "Маккаби" из Тель-Авива (0).
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    Ярмоленко выводит "Динамо" вперед в матче ЛЧ против "Порту"
    22:27 24.11.2015
    329
    После четырех матчей в квартете лидирует "Порту" (10 очков), далее расположились лондонский "Челси" (7), "Динамо" (5) и "Маккаби" из Тель-Авива (0).
    Сергей Ребров. Архивное фото
    Матч с "Порту" будет для "Динамо" важнейшим в сезоне - Ребров
    00:54 24.11.2015
    195
    После четырех матчей в квартете G лидирует "Порту" (10 очков), далее расположились лондонский "Челси" (7), "Динамо" (5) и "Маккаби" из Тель-Авива (0).
    Вратарь сборной Испании Икер Касильяс
    Вратарь "Порту" Касильяс побил рекорд по количеству "сухих" матчей в ЛЧ
    14:21 21.10.2015
    115
    Ранее обладателем рекорда был Эдвин ван дер Сар. Вместе с тем, ближайшим преследователем испанца являются на сегодня Виктор Вальдес, Петр Чех и Джанлуиджи Буффон.
    Матч Динамо - Порту
    "Шахтер" в Испании, "Динамо" в Киеве. Футбол во время чумы
    14:32 17.09.2015
    310
    Начала футбольной Лиги чемпионов украинские политики ждали как манны небесной. Старт "Динамо" и "Шахтера" в главном клубном турнире Европы заставил украинцев закрыть глаза на насущные проблемы.
    Матч Динамо - Порту
    "Динамо" - "Порту". Киевская ничья 
    05:53 17.09.2015
    462
    На 81-ой минуте Абубакар, воспользовавшись ошибкой Рыбки на выходе, вывел "Порту" вперед — 1:2. НСК "Олимпийский" взорвался на 89-ой минуте после гола Виталий Буялского.
    Динамо (Киев) - Порту
    "Динамо" vs "Порту": все голы и лучшие моменты матча 
    02:17 17.09.2015
    5689
    Счет в матче открыли хозяева на 20-ой минуте: прострел Гармаша замкнул Гусев. Всего через три минуты португальцы сравняли счет, точным ударом головой отличился Абубакар.
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    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
    Игроки Порту.Архивное фото
    "Порту" продолжил длительную беспроигрышную серию, обыграв "Спортинг"
    05:23 03.03.2018
    58
    Встреча 25-го тура чемпионата Португалии, прошедшая в Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Следующий матч "Порту" проведет на выезде против "Пасуш де Феррейра".
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