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    ФК Пари Сен-Жермен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 60
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    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    172
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Неймар. Архивное фото
    Врачи диагностировали у Неймара серьезную травму ноги
    06:55 27.02.2018
    541
    Неймар получил травму голеностопа в минувшее воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем", который его команда выиграла со счетом 3:0.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар сумел избежать дополнительной дисквалификации
    02:58 27.10.2017
    94
    Поединок 10-го тура чемпионата между "Марселем" и "ПСЖ" состоялся 22 октября в Марселе и завершился со счетом 2:2. Неймар на 85-й и 87-й минутах матча получил по желтой карточке и был удален с поля.
    Игрок сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
    Неймар не сможет дебютировать за "ПСЖ" в субботнем матче
    01:41 05.08.2017
    82
    Как выяснили СМИ, французская лига еще не получила международный трансферный сертификат Неймара о переходе в "Пари Сен-Жермен".
    Неймар на вручении Золотого мяча. Архивное фото
    "ПСЖ" подписал 5-летний контракт с Неймаром
    23:05 03.08.2017
    95
    Представители форварда сборной Бразилии выкупили у каталонской "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро.
    Неймар. Архивное фото
    Футбольная лига Испании помешает переходу Неймара в "ПСЖ"
    04:12 02.08.2017
    221
    По данным СМИ, бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.
    Тренер ПСЖ Унаи Эмери
    Решения судьи были направлены против нас - тренер "ПСЖ"
    04:56 09.03.2017
    3003
    Унаи Эмери убежден, что парижане улучшили свою игру и могли сделать счет 2:3. По его словам, "ПСЖ" потерял ход игры на последних минутах матча не без помощи арбитров.
    Игрок ФК Барселона Луис Суарес в матче против ПСЖ
    "Барселона" после крупного поражения громит "ПСЖ" и выходит в 1/4 финала ЛЧ
    00:08 09.03.2017
    269
    Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0, однако после крупной победы на "Камп Ноу" каталонцы по сумме двух матчей пробились в четвертьфинал ЛЧ.
    Матч ПСЖ - Барселона. Видео
    "Пари Сен-Жермен" vs "Барселона". Все голы и лучшие моменты матча 
    03:47 15.02.2017
    5147
    Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 8 марта в Барселоне.
    Тренер Барселоны Луис Энрике
    Мы были явно хуже "ПСЖ" - тренер "Барселоны"
    01:13 15.02.2017
    85
    Тренер испанской "Барселоны" Луис Энрике отметил, что результат матча против "Пари Сен-Жермен" "отражает то, что происходило на поле". Встреча в Париже закончилась победой хозяев со счетом 4:0.
    Игроки ПСЖ разгромили Барселону
    Сенсация в Париже: "ПСЖ" разгромил "Барселону" в 1/8 финала ЛЧ
    00:07 15.02.2017
    479
    В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55-я минуты), еще по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72). Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.
    Лионель Месси. Архивное фото
    Отец Месси ведет переговоры с "Пари Сен-Жермен" о переходе его сына
    11:35 29.11.2016
    150
    По данным СМИ, Хорхе Месси находится в постоянном контакте со спортивным директором "ПСЖ" Патриком Клюйвертом, бывшим нападающим "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов.
    Игрок ФК ПСЖ Серж Орье радуется забитому мячу. Архивное фото
    Футболист "ПСЖ" Серж Орье получил тюремный срок
    20:46 26.09.2016
    112
    Орье на выходе из ночного клуба в районе Елисейских полей в компании друзей принялся оскорблять патрульных полицейских. После непродолжительной перепалки чуть не завязалась драка с полицейскими.
    Футбольный мяч
    "Пари Сен-Жермен" завоевал Суперкубок Франции
    00:58 07.08.2016
    66
    Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Клагенфурт, завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан, в составе которых забитыми мячами отметились Хавьер Пасторе, Лукас, Хатем Бен Арфа и Лавьин Курзава.
    Игроки ПСЖ празднуют победу. Архивное фото
    "ПСЖ" добавил Кубок Франции к победам в чемпионате и Кубке лиги
    02:10 22.05.2016
    40
    Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем", состоявшийся в субботу в Париже, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 4:2. В составе "ПСЖ" дубль оформил Златан Ибрагимович, который покинет клуб по окончании сезона.
    Игроки футбольного клуба ПСЖ. Архивное фото
    "ПСЖ" в последнем матче Ибрагимовича за клуб разгромил "Нант"
    00:20 15.05.2016
    161
    Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу "ПСЖ". Ибрагимович сделал дубль, по разу отличились Лукас Моура и Маркиньос.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" победил "ПСЖ" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    00:46 13.04.2016
    122
    Встреча, состоявшаяся во вторник вечером в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 76-й минуте забил Кевин де Брёйне.
    Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити сыграли вничью
    Самые яркие моменты 1/4 финала ЛЧ. "Пари Сен-Жермен" vs "Манчестер Сити" 
    03:23 07.04.2016
    230
    Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграли вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите в видео наиболее яркие моменты игры.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" сыграли вничью
    00:46 07.04.2016
    145
    Игра прошла в Париже. В составе хозяев голы на свой счет записали Златан Ибрагимович (41-я минута) и Адриен Рабьо (59). У "Манчестер Сити" отличились Кевин де Брейне (38) и Фернандиньо (72).
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Ибрагимович заявил, что летом уйдет из "ПСЖ"
    01:58 14.03.2016
    154
    По словам футболиста, осталось полтора месяца по его контракту, и он не знает, что будет в следующем сезоне, но сейчас не думает, что останется в команде.
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    Неймар. Архивное фото
    Врачи диагностировали у Неймара серьезную травму ноги
    06:55 27.02.2018
    541
    Неймар получил травму голеностопа в минувшее воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем", который его команда выиграла со счетом 3:0.
    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    172
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
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