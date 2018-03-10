Встреча, прошедшая в субботу в австрийском городе Клагенфурт, завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан, в составе которых забитыми мячами отметились Хавьер Пасторе, Лукас, Хатем Бен Арфа и Лавьин Курзава.
Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем", состоявшийся в субботу в Париже, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 4:2. В составе "ПСЖ" дубль оформил Златан Ибрагимович, который покинет клуб по окончании сезона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".