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    Врачи диагностировали у Неймара серьезную травму ноги

    (обновлено: )22201
    Неймар получил травму голеностопа в минувшее воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем", который его команда выиграла со счетом 3:0.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Медицинское обследование форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    @Nando9687
    Неймар "засветил" арбитру в ухо

    Неймар получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем" (3:0). Сроки восстановления бразильца не уточняются, но французское издание L'Equipe сообщает, что в "ПСЖ" надеются на участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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    Также "ПСЖ" объявил, что у защитника Маркиньоса повреждение мышц бедра. Дата его возвращения в строй не сообщается.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" пройдет 6 марта в Париже. В первой игре в Мадриде победу со счетом 3:1 одержал испанский клуб.

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