Врачи диагностировали у Неймара серьезную травму ноги

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Медицинское обследование форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Неймар получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем" (3:0). Сроки восстановления бразильца не уточняются, но французское издание L'Equipe сообщает, что в "ПСЖ" надеются на участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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Также "ПСЖ" объявил, что у защитника Маркиньоса повреждение мышц бедра. Дата его возвращения в строй не сообщается.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" пройдет 6 марта в Париже. В первой игре в Мадриде победу со счетом 3:1 одержал испанский клуб.