Встреча, прошедшая в субботу на "Стад де Франс", завершилась со счетом 1:0. Мяч, ставший победным для "ПСЖ", в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма отправил футболист "Анже" Исса Сиссоко.
Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем", состоявшийся в субботу в Париже, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 4:2. В составе "ПСЖ" дубль оформил Златан Ибрагимович, который покинет клуб по окончании сезона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.