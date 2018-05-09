"ПСЖ" в четвертый раз подряд завоевал Кубок Франции по футболу

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. "Пари Сен-Жермен" в четвертый раз подряд завоевал Кубок Франции по футболу, став 12-кратным обладателем трофея.

В финальном матче, который состоялся во вторник, 8 мая, в Париже, "ПСЖ" со счетом 2:0 обыграл клуб третьего дивизиона "Ле-Эрбье". Голы забили Джовани Ло Чельсо (26-я минута) и Эдинсон Кавани (74, с пенальти).

Парижский клуб является рекордсменом турнира по количеству выигранных финалов.

В апреле "ПСЖ" досрочно одержал победу в чемпионате Франции.

Напомним, финал Кубка Украины по футболу состоится в среду, 9 мая, в Днепре. За второй по престижу трофей поборются извечные соперники — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".