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    "ПСЖ" в четвертый раз подряд завоевал Кубок Франции по футболу

    (обновлено: )15
    Парижский клуб является рекордсменом турнира по количеству выигранных финалов. В апреле "ПСЖ" досрочно одержал победу в чемпионате Франции.
    Игроки ПСЖ с Кубком Франции по футболу
    psg.fr

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. "Пари Сен-Жермен" в четвертый раз подряд завоевал Кубок Франции по футболу, став 12-кратным обладателем трофея.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В финальном матче, который состоялся во вторник, 8 мая, в Париже, "ПСЖ" со счетом 2:0 обыграл клуб третьего дивизиона "Ле-Эрбье". Голы забили Джовани Ло Чельсо (26-я минута) и Эдинсон Кавани (74, с пенальти).

    Парижский клуб является рекордсменом турнира по количеству выигранных финалов.

    В апреле "ПСЖ" досрочно одержал победу в чемпионате Франции.

    Напомним, финал Кубка Украины по футболу состоится в среду, 9 мая, в Днепре. За второй по престижу трофей поборются извечные соперники — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". 

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