Игрок "ПСЖ" высморкался и вытер руку о Роналду

Во время ответного поединка в рамках 1/8 финала турнира Алвес вытер руку о Роналду незаметно, приобнять форварда мадридцев в одном из игровых эпизодов.

Встреча в Париже на "Парк де Пренс" во вторник завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Криштиану Роналду (51-я минута) и Каземиро (80). В составе хозяев поля мяч забил Эдинсон Кавани (71). С 66-й минуты парижане играли в меньшинстве – вторую желтую карточку получил полузащитник Марко Верратти.

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