Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробились в следующий круг турнира.

Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс" во вторник вечером, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У "сливочных" отличились Криштиану Роналду (51-я минута) и Каземиро (80). В составе хозяев поля мяч забил Эдинсон Кавани (71).

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С 66-й минуты парижане играли в меньшинстве – вторую желтую карточку получил полузащитник Марко Верратти.

Роналду забил свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. При этом португалец сумел отличиться во всех проведенных матчах турнира. Французский форвард "Реала" Карим Бензема провел свой 100-й матч в рамках ЛЧ.

В первом матче 1/8 финала, который прошел в Мадриде 14 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 3:1.