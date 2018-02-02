После травмы Ярмоленко будет ходить лишь на костылях

Фото Twitter Borussia Dortmund

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Травма украинского полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко оказалась намного сложнее, чем сообщалось ранее.

"Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал — что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне надели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно…", — сообщил Ярмоленко в интервью Команда №1.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко тяжело травмирован. В минувшем матче "Боруссии" против "Фрайбург" у Ярмоленко было повреждено сухожилие.