Известный футболист довел сына до слез, обыграв его на тренировке

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости Украина. Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Синдзи Кагава довел до слез своего сына и выложил это видео в Twitter.

Во время тренировки японский футболист несколько раз финтами обыгрывал мальчика и прокидывал ему мяч между ног.

У мальчика не получалось обыграть отца из-за этого он заплакал.

Ранее форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался футбольными успехами своего сына. Криштиану Роналду-младший продемонстрировал отличные способности, забив гол со штрафного, который он исполнил в стиле своего знаменитого отца.

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