Известный футболист довел сына до слез, обыграв его на тренировке

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости Украина. Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Синдзи Кагава довел до слез своего сына и выложил это видео в Twitter.
Во время тренировки японский футболист несколько раз финтами обыгрывал мальчика и прокидывал ему мяч между ног.
この悔しさが人を強くする😭👍#sk23 #training #友情#この後仲直り pic.twitter.com/2eJ1VESLj9— SHINJI KAGAWA / 香川真司 (@S_Kagawa0317) 27 декабря 2017 г.
У мальчика не получалось обыграть отца из-за этого он заплакал.
Ранее форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался футбольными успехами своего сына. Криштиану Роналду-младший продемонстрировал отличные способности, забив гол со штрафного, который он исполнил в стиле своего знаменитого отца.
Смотрите также: Украинский футболист забил яркий гол в Бельгии