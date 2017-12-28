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    Известный футболист довел сына до слез, обыграв его на тренировке

    (обновлено: )73
    Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Синдзи Кагава в качестве партнера по тренировке выбрал своего ребенка. Мальчик расплакался после того, как отец несколько раз обыграл его.
    Полузащитник Боруссии (Дортмунд) Синдзи Кагава
    Фото lineblog

    КИЕВ, 28 дек - РИА Новости Украина. Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Синдзи Кагава довел до слез своего сына и выложил это видео в Twitter.

    Во время тренировки японский футболист несколько раз финтами обыгрывал мальчика и прокидывал ему мяч между ног.

    У мальчика не получалось обыграть отца из-за этого он заплакал.

    Ранее форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался футбольными успехами своего сына. Криштиану Роналду-младший продемонстрировал отличные способности, забив гол со штрафного, который он исполнил в стиле своего знаменитого отца.

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