"Динамо" подписало контракт со словенским футболистом

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Словении Беньямином Вербичем, который ранее выступал за датский "Копенгаген".

"Динамо" (Киев) и ФК "Копенгаген" (Дания) подписали соглашение о трансфере 24-летнего полузащитника Беньямина Вербича. Контракт рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года", — сообщает пресс-служба клуба.

Другие подробности трансфера не разглашаются.

ФК "Динамо" Беньямин Вербич

На вопрос, какие основные цели он ставит перед собой, переходя в "Динамо", Вербич ответил: "Главная цель – это помочь команде стать чемпионом Украины, чтобы в следующем сезоне сразу начать выступления на европейской арене с группового турнира Лиги чемпионов. А в нынешнем сезоне хотелось бы пройти как можно дальше в Лиге Европы".

Вербич родился 27 ноября 1993 года в городе Целье (Словения). С 2010 по 2015 годы выступал за ФК "Целье", в 2015 году перешел в "Копенгаген"(Дания). Двукратный чемпион Дании (2015/16, 2016/17), двукратный обладатель Кубка Дании (2015/16, 2016/17). В составе национальной сборной Словении выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей (забил 3 мяча).

Ранее сообщалось, что в Киеве на 79-м году жизни умер заслуженный футбольный тренер Украины Евгений Котельников, который работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе "Динамо".