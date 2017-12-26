Футболистам АЕКа посулили щедрый бонус за победу над киевским "Динамо"

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Футболисты греческого АЕКа получат бонус в размере 1 миллиона евро, если победят киевское "Динамо" по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы и пробьются в следующий раунд турнира, пишет gazzetta.gr.

По данным издания, соответствующее вознаграждение игрокам пообещал владелец клуба Димитрис Мелиссанидис. В материале говорится, что выплата за попадание в групповой раунд Лиги Европы составила 500 тысяч евро, еще 300 тысяч футболисты заработали за выход в плей-офф, однако, по условиям пари, которое предложил Мелиссанидис, они лишатся этих денег, если не сумеют пройти "Динамо".

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Сообщается, что один из ведущих игроков команды полузащитник Петрос Манталос уже дал согласие на спор, хотя мнение его одноклубников пока не прозвучало.

АЕК пробился в плей-офф со второго места в группе D. Первый матч 1/16 финала состоится в Афинах 15 февраля, ответный — 22 февраля в Киеве. В своюочередь подопечные Александра Хацкевича уверенно заняли первое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Словении Беньямином Вербичем.