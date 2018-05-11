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    Возбуждено уголовное дело по трансферу Ярмоленко в "Боруссию"

    (обновлено: )38620
    Прокуратура Черниговской области расследует обстоятельства хищения 150 тысяч евро, которые должны были пойти черниговской школе олимпийского резерва "Юность" за воспитание футболиста Андрея Ярмоленко.
    Андрей Ярмоленко (слева)
    сайт "Боруссии"

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Отрыто уголовное расследование в связи с хищением 150 тысяч евро, которые не получила черниговская спортивная школа за трансфер Андрея Ярмоленко.

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    Киевское "Динамо" продало Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" и, согласно требованиям УЕФА, 5 процентов от суммы трансфера должны быть направлены на развитие черниговской детско-юношеской школы олимпийского резерва "Юность", воспитавшей футболиста.

    Однако часть обязательного платежа — 150 тысяч евро — были перечислены организации с созвучным названием, которая ни к спортшколе, ни к воспитанию футболиста отношения не имеет, сообщает прокуратура Черниговской области, которая расследует мошенническую схему.

    На сегодня при расследовании дела изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы.

    Напомним, трансфер Ярмоленко стал рекордным для "Динамо", которое заработало около 25 миллионов евро.

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