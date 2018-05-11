Возбуждено уголовное дело по трансферу Ярмоленко в "Боруссию"

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Отрыто уголовное расследование в связи с хищением 150 тысяч евро, которые не получила черниговская спортивная школа за трансфер Андрея Ярмоленко.

Киевское "Динамо" продало Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" и, согласно требованиям УЕФА, 5 процентов от суммы трансфера должны быть направлены на развитие черниговской детско-юношеской школы олимпийского резерва "Юность", воспитавшей футболиста.

Однако часть обязательного платежа — 150 тысяч евро — были перечислены организации с созвучным названием, которая ни к спортшколе, ни к воспитанию футболиста отношения не имеет, сообщает прокуратура Черниговской области, которая расследует мошенническую схему.

На сегодня при расследовании дела изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы.

Напомним, трансфер Ярмоленко стал рекордным для "Динамо", которое заработало около 25 миллионов евро.