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    Трансфер Ярмоленко стал самым дорогим в истории "Динамо" - СМИ

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    По информации СМИ, нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подписал контракт с "желто-черными" до июня 2021 года. Сумма трансфера - 25 миллионов евро.
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро.

    Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на Bild.

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    dynamo.kiev.ua
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    Форвард подписал контракт с "желто-черными" до июня 2021 года.

    Таким образом, этот трансфер стал самым дорогим в истории киевского клуба. Прежним рекордом был переход Андрея Шевченко в "Милан" в 1999 году за 23 миллиона евро. 

    А вот "Шахтер" в 2009 году продал Дмитрия Чигринского также за 25 миллионов евро.

    Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб долгое время старался приобрести украинского форварда, "который показывает футбол высокого уровня как в национальной команде, так и в клубных турнирах".

    В минувшем сезоне 27-летний украинец забил 19 голов в 36 матчах за "Динамо", цвета которого защищал с 2006 года. В нынешнем сезоне на счету трехкратного чемпиона Украины Ярмоленко четыре забитых мяча в девяти встречах. За сборную Украины он сыграл 69 матчей и отметился 29 голами.

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