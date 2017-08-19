наверх
19.08.201722:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Футболисты "Ювентуса" обыграли "Кальяри" со счетом 3:0

    10
    Болельщик Ювентуса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИа Новости Украина. Туринский "Ювентус" одержал крупную победу над "Кальяри" в первом матче стартовавшего чемпионата Италии по футболу, сообщает Р-Спорт.

    Встреча первого тура серии А, состоявшаяся в Турине в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых отличились Марио Манджукич (12-я минута), Пауло Дибала (45+1) и Гонсало Игуаин (66). Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на 39-й минуте отразил пенальти в исполнении Диего Фариаса, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам, внедренной в нескольких европейских лигах в нынешнем сезоне.

    "Ювентус" является действующим чемпионом Италии по футболу.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Ситуация на месте теракта в Барселоне
      Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
      В Виннице водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге
      Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
      Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
      Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
      Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
      Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину