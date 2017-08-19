Футболисты "Ювентуса" обыграли "Кальяри" со счетом 3:0

КИЕВ, 19 авг — РИа Новости Украина. Туринский "Ювентус" одержал крупную победу над "Кальяри" в первом матче стартовавшего чемпионата Италии по футболу, сообщает Р-Спорт.

Встреча первого тура серии А, состоявшаяся в Турине в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых отличились Марио Манджукич (12-я минута), Пауло Дибала (45+1) и Гонсало Игуаин (66). Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на 39-й минуте отразил пенальти в исполнении Диего Фариаса, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам, внедренной в нескольких европейских лигах в нынешнем сезоне.

"Ювентус" является действующим чемпионом Италии по футболу.