Соцсети: "Динамо" умерло в Мариуполе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Прифронтовой Мариуполь опять в центре пристального внимания. На этот раз в мирном, спортивном ключе: киевское "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины. Встреча была запланирована на воскресенье, 27 августа. Однако еще в середине августа "Динамо" обратилось в Федерацию футбола Украины (ФФУ) с просьбой перенести это матч в другой город из соображений безопасности. Вот только в ФФУ отказались менять место проведения игры.

В украинском сегменте соцсетей такое решение столичной команды встретили дружным негодованием: "Динамо, которое боится ехать на игру в своей стране, надо хоронить"; "Суркисы с Ахметовым выясняют отношения, а в это же время болельщиков и принадлежащие заигравшимся олигархам клубы грамотно стравливают". "Вы думаете это было решение футболистов? Может ноги растут со стороны владельца клуба", - нашлись в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook