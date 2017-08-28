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    Соцсети: "Динамо" умерло в Мариуполе

    (обновлено: )48520
    В Украине новый скандал, спортивно-военный: киевское "Динамо" не явилось на матч в Мариуполь… из соображений безопасности. Как отреагировали на такую новость сами украинские болельщики и что пишут они об этом в соцсетях?
    Футболисты Динамо
    dynamo.kiev.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Прифронтовой Мариуполь опять в центре пристального внимания. На этот раз в мирном, спортивном ключе: киевское "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины. Встреча была запланирована на воскресенье, 27 августа. Однако еще в середине августа "Динамо" обратилось в Федерацию футбола Украины (ФФУ) с просьбой перенести это матч в другой город из соображений безопасности. Вот только в ФФУ отказались менять место проведения игры.

    В украинском сегменте соцсетей такое решение столичной команды встретили дружным негодованием: "Динамо, которое боится ехать на игру в своей стране, надо хоронить"; "Суркисы с Ахметовым выясняют отношения, а в это же время болельщиков и принадлежащие заигравшимся олигархам клубы грамотно стравливают". "Вы думаете это было решение футболистов? Может ноги растут со стороны владельца клуба", - нашлись в сетях и такие мнения.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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