День Независимости в Мариуполе: город одели в украинские флаги — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Ко Дню Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия.

В частности, в Краматорске на центральной площади проходит масштабная выставка военной техники. Одну из машин даже можно разрисовать.

В Константиновке в рамках празднования 26-й годовщины независимости Украины состоится праздничное шествие, а также запланировано возложение цветов к памятному знаку героям АТО.

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В Славянске в этот день традиционно проходит фестиваль "День рождения страны".

А как День Независимости празднуют в Мариуполе, рассказала спецкор Голоса Столицы Альбина Львутина.

Накануне была информация, что в Мариуполе приняты чрезвычайно серьезные меры безопасности, усилено патрулирование военного десанта с моря. Расскажите об этом более подробно.

— Для Мариуполя этот праздник особенный, потому что в свое время Мариуполь сохранил украинский флаг над своим городом. И День Независимости по-особому теперь ощущается в городе.

Но линия фронта все-таки недалеко находится от города и здесь продолжаются боевые действия. Поэтому усилена работа и полицейских, и Нацгвардии, и усиленные проверки на блокпостах. В том числе, в этом году морские пограничники заявили о том, что они круглосуточно в усиленном режиме на дополнительных катерах будут охранять границу Украины с моря. Не говорят, с чем это связано, с угрозой диверсии или возможности теракта, но заявили о том, что будут усилены меры безопасности.

По всей области задействовано более тысячи полицейских, дополнительные силы Нацгвардии. В Мариуполе несут службу в этот день более 300 представителей правоохранительных органов, которые следят за порядком.

Какие праздничные мероприятия запланированы в городе?

— В Мариуполе в этот день запланировано множество мероприятий. Они начались еще с 9 утра, у памятника Тарасу Шевченко началась молитва за Украину, которая одновременно прошла во всех храмах города.

mrpl.city Молитва за Украину в Мариуполе

Что касается празднования, то в этом году их достаточно много для всех жителей — для взрослых и для самых маленьких жителей нашего города. Мариуполь станет участником акции "Каравай", и в город привезут часть каравая, который презентовали на Сорочинской ярмарке.

Кроме того, будет еще одна такая очень интересная акция, под названием "Рушнык Мариуполя". Наши мастерицы мариупольские начнут сегодня вышивать огромный рушнык в цветах национального флага Украины. Его длину пока не называют, держат в секрете. А планируют его завершить ровно через год, презентовать уже на следующий День Независимости.

Также запланирован мастер-класс по приготовлению традиционного украинского блюда — вареников, после чего, соответственно, будет конкурс, кто быстрее слепит эти вареники, а потом съест.

Вечером мариупольцев ожидает праздничный концерт на Театральной площади с участием звезд украинской эстрады. И также в Мариуполе сегодня должны открыть памятник воинам, которые отдали жизнь за Украину.

Какова атмосфера в городе? Как жители Мариуполя относятся к этому празднику? Видите ли вы людей в вышиванках, с государственными флагами?

— Да, на самом деле, такую инициативу продвигали через соцсети. И в Мариуполе можно увидеть достаточно много машин с украинскими флагами. И точно так же вывешивали эти флаги на окна, на балконах, чтобы и на домах было видно.

dnews.dn.ua День Независимости в Мариуполе

Конечно, люди в вышиванках, с праздничным настроением. И, повторюсь, в очередной раз город показывает, что Мариуполь — это тоже Украина.

Ранее спецкор Андрей Галицкий сообщил, что празднование Дня Независимости будет проходить во всех районах Львова, в частности, состоится арбузный фестиваль, различные музыкальные выступления.