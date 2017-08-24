наверх
24.08.201715:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    День Независимости в Мариуполе: город одели в украинские флаги — спецкор

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (70)

    (обновлено: )10003
    Спецкор Альбина Львутина сообщила, что в Мариуполе в День Независимости усилили проверки на блокпостах, а пограничники круглосуточно на дополнительных катерах будут охранять границу Украины с моря.
    День Независимости в Мариуполе
    mrpl.city

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Ко Дню Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия.

    В частности, в Краматорске на центральной площади проходит масштабная выставка военной техники. Одну из машин даже можно разрисовать. 

    В Константиновке в рамках празднования 26-й годовщины независимости Украины состоится праздничное шествие, а также запланировано возложение цветов к памятному знаку героям АТО.

    Смотрите также: Независимой Украине 26 лет: цифры и факты

    В Славянске в этот день традиционно проходит фестиваль "День рождения страны".

    А как День Независимости празднуют в Мариуполе, рассказала спецкор Голоса Столицы Альбина Львутина.

    Накануне была информация, что в Мариуполе приняты чрезвычайно серьезные меры безопасности, усилено патрулирование военного десанта с моря. Расскажите об этом более подробно. 

    День Независимости в Славянске
    slavdelo.dn.ua
    Спецкор: В Донбассе — самый спокойный День Независимости за последние годы

    — Для Мариуполя этот праздник особенный, потому что в свое время Мариуполь сохранил украинский флаг над своим городом. И День Независимости по-особому теперь ощущается в городе. 

    Но линия фронта все-таки недалеко находится от города и здесь продолжаются боевые действия. Поэтому усилена работа и полицейских, и Нацгвардии, и усиленные проверки на блокпостах. В том числе, в этом году морские пограничники заявили о том, что они круглосуточно в усиленном режиме на дополнительных катерах будут охранять границу Украины с моря. Не говорят, с чем это связано, с угрозой диверсии или возможности теракта, но заявили о том, что будут усилены меры безопасности. 

    По всей области задействовано более тысячи полицейских, дополнительные силы Нацгвардии. В Мариуполе несут службу в этот день более 300 представителей правоохранительных органов, которые следят за порядком. 

    Какие праздничные мероприятия запланированы в городе? 

    — В Мариуполе в этот день запланировано множество мероприятий. Они начались еще с 9 утра, у памятника Тарасу Шевченко началась молитва за Украину, которая одновременно прошла во всех храмах города. 

    mrpl.city
    Молитва за Украину в Мариуполе

    Что касается празднования, то в этом году их достаточно много для всех жителей — для взрослых и для самых маленьких жителей нашего города. Мариуполь станет участником акции "Каравай", и в город привезут часть каравая, который презентовали на Сорочинской ярмарке. 

    Кроме того, будет еще одна такая очень интересная акция, под названием "Рушнык Мариуполя". Наши мастерицы мариупольские начнут сегодня вышивать огромный рушнык в цветах национального флага Украины. Его длину пока не называют, держат в секрете. А планируют его завершить ровно через год, презентовать уже на следующий День Независимости. 

    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как украинцы празднуют День Независимости

    Также запланирован мастер-класс по приготовлению традиционного украинского блюда — вареников, после чего, соответственно, будет конкурс, кто быстрее слепит эти вареники, а потом съест. 

    Вечером мариупольцев ожидает праздничный концерт на Театральной площади с участием звезд украинской эстрады. И также в Мариуполе сегодня должны открыть памятник воинам, которые отдали жизнь за Украину. 

    Какова атмосфера в городе? Как жители Мариуполя относятся к этому празднику? Видите ли вы людей в вышиванках, с государственными флагами?

    — Да, на самом деле, такую инициативу продвигали через соцсети. И в Мариуполе можно увидеть достаточно много машин с украинскими флагами. И точно так же вывешивали эти флаги на окна, на балконах, чтобы и на домах было видно. 

    dnews.dn.ua
    День Независимости в Мариуполе

    Конечно, люди в вышиванках, с праздничным настроением. И, повторюсь, в очередной раз город показывает, что Мариуполь — это тоже Украина.

    Ранее спецкор Андрей Галицкий сообщил, что празднование Дня Независимости будет проходить во всех районах Львова, в частности, состоится арбузный фестиваль, различные музыкальные выступления. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    День Независимости Украины. 26 лет спустя
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО