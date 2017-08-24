наверх
24.08.201714:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Якубин: День Независимости - это праздник бюрократии

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (63)

    (обновлено: )13930
    Украина вместо искомой свободы получает все большую и большую зависимость, постоянно ходит по кругу и не может выйти за его пределы, считает политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина отмечает 26-ю годовщину независимости. В центре столицы, на киевском Крещатике прошел военный парад, на главной площади страны – Майдане – установили желто-синюю, в цветах национального флага, трибуну с изображением государственного герба. Массово исполняли гимн. 

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Когда тревога соседствует с оптимизмом. Украина сегодня и завтра: соцопрос

    В целом, Украина продемонстрировала признаки независимости. 

    Но само слово "независимость" – неудачное, поскольку оно не связано с идеей о свободе, сообщил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин

    "Оно связано с тем, что мы все равно привязываемся к формату какой-то зависимости. Мы независимы, но, получается, зависимость все равно присутствует", – рассказал эксперт. 

    По его мнению, День Независимости скорее – праздник для чиновников: "потому что реально независимость была провозглашена не в стенах Верховного Совета, она скорее была проголосована гражданами на референдуме, который был зимой (1 декабря 1991 года – Ред.)". 

    "Я скорее воспринимаю День Независимости как праздник бюрократии и связанных с ней корпоративных структур, которые действительно получили максимум от изменений, которые происходят в стране", – заявил политолог.

    В то же время мы наблюдаем ситуацию, когда Украина вместо искомой свободы получает все большую и большую зависимость, отметил Якубин. 

    Читайте также: Леонид Кравчук о 26-летней независимости Украины

    "Тот же договор о Евроассоциации во многом обернулся такой евроутопией, которая, как мы видим к реальности, не ведет к широко анонсированным и провозглашенным целям – быстрому улучшению жизни, внедрению новых стандартов", – подчеркнул эксперт.

    Украина 25 лет постоянно ходит по кругу, повторяет все то же самое и не может выйти за пределы круга, добавил он. 

    "Формально символы независимости, которые должны были быть символами свободы, есть, но они не получили своего дальнейшего воплощения в жизнь", – подытожил Алексей Якубин. 

    Читайте также: Полет "ястребов". Рокировки в Белом доме приведут к серьезным последствиям

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День Независимости Украины в Днепре
    День Независимости Украины. 26 лет спустя
    На месте взрыв гранаты в Черниговской области
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве
    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе