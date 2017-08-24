Якубин: День Независимости - это праздник бюрократии

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина отмечает 26-ю годовщину независимости. В центре столицы, на киевском Крещатике прошел военный парад, на главной площади страны – Майдане – установили желто-синюю, в цветах национального флага, трибуну с изображением государственного герба. Массово исполняли гимн.

В целом, Украина продемонстрировала признаки независимости.

Но само слово "независимость" – неудачное, поскольку оно не связано с идеей о свободе, сообщил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

"Оно связано с тем, что мы все равно привязываемся к формату какой-то зависимости. Мы независимы, но, получается, зависимость все равно присутствует", – рассказал эксперт.

По его мнению, День Независимости скорее – праздник для чиновников: "потому что реально независимость была провозглашена не в стенах Верховного Совета, она скорее была проголосована гражданами на референдуме, который был зимой (1 декабря 1991 года – Ред.)".

"Я скорее воспринимаю День Независимости как праздник бюрократии и связанных с ней корпоративных структур, которые действительно получили максимум от изменений, которые происходят в стране", – заявил политолог.

В то же время мы наблюдаем ситуацию, когда Украина вместо искомой свободы получает все большую и большую зависимость, отметил Якубин.

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"Тот же договор о Евроассоциации во многом обернулся такой евроутопией, которая, как мы видим к реальности, не ведет к широко анонсированным и провозглашенным целям – быстрому улучшению жизни, внедрению новых стандартов", – подчеркнул эксперт.

Украина 25 лет постоянно ходит по кругу, повторяет все то же самое и не может выйти за пределы круга, добавил он.

"Формально символы независимости, которые должны были быть символами свободы, есть, но они не получили своего дальнейшего воплощения в жизнь", – подытожил Алексей Якубин.

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