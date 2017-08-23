За независимость Украины сейчас проголосовали бы 90% жителей - опрос

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Абсолютное большинство граждан Украины проголосовали бы за независимость страны, если референдум на эту тему состоялся бы в мае этого года, свидетельствуют данные социологического опроса Международного института социологии (КМИС), обнародованные в среду.

На референдуме о независимости Украины 1 декабря 1991 года более 90% проголосовали за самостоятельность страны.

"Если бы референдум о независимости Украины проводился в мае 2017 года… в этом референдуме приняли бы участие 78% населения, и 90% из них проголосовали бы за акт о независимости, 10% — против", — сообщается на сайте КМИС.

Как отмечается, за прошлый год поддержка независимости Украины немного усилилась: доля тех, кто проголосовал бы за акт о независимости, увеличилась с 87% населения в мае 2016 году до 90% в мае 2017 года. По данным опроса, во всех регионах доля тех, кто в случае референдума проголосовал бы за независимость Украины, существенно превышает долю тех, кто проголосовал бы против. Так, в западных областях 87% населения высказались за независимость, 2% — против, 10% — не определились или не стали бы участвовать. В центре 72%, 9% и 19% соответственно, на юге Украины 63%, 13%, 24%. При этом на востоке страны 43% населения в случае референдума проголосовали бы за, 7% — против независимости, 50% — не определились или не стали бы участвовать в референдуме.

Опрос проводился с 19 по 28 мая по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены более 2 тысяч совершеннолетних жителей.

Напомним, в четверг, 24 августа, Украина будет праздновать День Независимости.