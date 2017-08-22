За годы независимости в Украине на службе погибли 1177 правоохранителей

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Украине за годы ее независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 1177 правоохранителей, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время традиционных мероприятий 22 августа в память о погибших работниках органов внутренних дел.

Руководители МВД, Национальной полиции и Нацгвардии возложили цветы к Мемориалу работникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, на Соломенской площади в Киеве.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, с началом антитеррористической операции число потерь в правоохранительных рядах возросло.

"Число погибших правоохранителей возросло в ходе проведения антитеррористической операции. С 2014 года погиб 131 работник полиции, 199 военнослужащих Национальной гвардии, 67 пограничников, 21 сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — сказал он, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"Ежегодно 22 августа Украина чтит погибших работников органов внутренних дел, которые погибли выполняя служебный долг, которые самоотверженно, ценой собственной жизни охраняли безопасность соотечественников, боролись с преступностью, защищали территориальную целостность нашего государства", — отметили в МВД.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что за два года существования Национальной полиции погибли 18 полицейских.