Эксперты в поисках (экономической) независимости Украины

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украина 24 августа отметит 26-годовщину Независимости, один из главных государственных праздников. Есть все атрибуты независимого государства — герб, флаг, гимн…

Эксперты в сфере экономики ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Украина является ли Украина полноценно независимой в ее нынешнем качесмтве экономики и как зависит независимость страны от ее кредиторов.

Аналитик ОО "Публичный аудит" Максим Котенко

— К сожалению, Украина пока не стала независимой с точки зрения обеспечения экономического и социального благосостояния своих граждан. За 26 лет власть могла бы сделать достаточно, чтобы люди сейчас жили в достатке. Я думаю, что в скором будущем все будет хорошо. Ведь то, станем ли мы независимыми или нет, зависит только от нас.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк

— 26 лет назад Украина была развитой промышленной страной, не уступая в промышленном потенциале таким странам, как Германия или Канада. Сейчас эти страны стали нашими метрополиями и кураторами. С самого начала провозглашения независимости начался отбор тех принципов, которые были провозглашены в декларации государственного суверенитета и декларации независимости, которые должны были обеспечить стране процветание. Затем приняли Конституцию, и с самого второго дня после принятия о ней стали забывать, грубо нарушая ее статьи. Хочу напомнить, что Украина по Конституции это социальное государство, а не дикий рынок, и государство должно нести обязательства перед своими гражданами. У нас нет статьи Конституции, которая бы не была нарушена. Конституция нарушалась и до Майдана, но сейчас нигилизм перерос в полный беспредел. Мы имеем очень опасное движение на государственному уровне, который утверждаем, что Украина это не правопреемник УССР. Я не знаю, нынешняя власть это делает от дурости, или сознательно хочет ликвидировать страну. Это очень опасная тенденция. Это прямо противоречит принципам, на которых образовывается Украина. Фактически в Украине произошло несколько переворотов. Первый переворот произошел, когда приняли новую Конституцию, не спросив людей, хотят ли они этого. Когда проводили приватизацию, тоже не спросили людей, хотят ли они этого?

От того, что провозгласили в августе 1991 года, от этого не осталось ровно нечего, кроме флага гимна, герба. Мы все видим, как мы зависим от МВФ, как мы зависим от США. В Советском Союзе Украина была более независимой, чем она есть сейчас. Хотя бы потому, что часть политбюро была выходцами с Украины. Тогда решения, которые касались каждого украинца, принимались в Украине, сейчас абсолютно все решения принимаются за рубежом.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля

— Сейчас Украине находится в подростковом возрасте, когда происходит брожение разных мыслей и идей. Мы стоим на перепутье. Что касается зависимости, то сейчас все страны зависят друг от друга. Посмотрите на Китай и США. Китай в чем-то зависит от США, США от Китая. В Украине уровень зависимости намного сильней, поскольку мы не обладаем большим экономическим и военным потенциалом. Мы зависимы от МВФ, от политики Запады, мы зависим от России. Прекращение экономических связей с этой страной и возможные последствия этого это тоже демонстрация зависимости. Мы зависим от Турции, Ближнего Востока по ценам на энергоносители, поскольку у нас нет достаточно энергоресурсов.

Читайте также: По Донбассу Порошенко раскроет карты в День Независимости — политолог

Сейчас мы пребываем в периоде бурной юности. У нас много энергии, и важно, чтобы это вино перебродило, чтобы мы стали мудрей. Важно не от кого зависим, важно то, как мы позиционируем себя и какой имеем потенциал, чтобы двигаться по к настоящей независимости.