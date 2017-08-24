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24.08.201715:39
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    Фотоленты

    Как украинцы празднуют День Независимости

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (70)

    (обновлено: )13102
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В четверг Украина празднует 26-ю годовщину своей независимости.

    24 августа в Украине отмечается государственный праздник — День Независимости Украины. Эта дата приурочена к принятию 24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины.

    Представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины.

    Смотрите также: Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

    В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.

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