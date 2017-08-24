Арбузный фестиваль и трезвость нации. День Независимости во Львове

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

По случаю Дня Независимости во Львове состоится немало развлечений — от музыкальных фестивалей до различных встреч.

Например, будет проходить творческое мероприятие "Живи і міцній, Українська державо". В программе — праздничный концерт, флеш-моб "Тобі, Україно!", а также мастер-классы, выставка работ прикладного искусства и конкурс рисунка на асфальте.

И это еще далеко не все мероприятия, которые сегодня состоятся во Львове. Подробнее о запланированных праздничных мероприятиях сообщил спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

"У нас у Львові вже з десятої ранку виступали мистецькі колективи з Львівщини, з області та самого міста Лева. Там зібрано близько 100 колективів, які демонструють свої вміння та танці, пісні, різноманітні флеш-моби та різноманітні заходи.

dyvys.info День Независимости во Львове

Згодом у центрі міста розпочався традиційний щорічний забіг "За тверезу націю". Марафонці пробіжать майже 25 кілометрів і повернуться, зустрінуться вони біля пам’ятника королю Данилу на площі Галицькій. Там відбудеться їх зібрання, і звідти саме стартує марафон.

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Ще одним таким цікавим заходом, який приурочений до святкування Дня Незалежності у Львові у парку Культури з 16 години розпочнеться так званий кавуновий фестиваль. Він вже відбувається у Львові четвертий рік поспіль. Власне, візиткою своєрідною на цьому фестивалі є кавун. Аби потрапити на цей фестиваль, з собою треба принести кавун, і організатори теж не розкривають всіх карт, не кажуть, які там будуть ще заходи, але обіцяють, що буде дуже весело і дуже цікаво, і такі розваги і будуть такими тематичними і спрямовані на святкування Дня Незалежності України.

Хочу ще сказати, що святкування не буде обмежуватись локаціями в центрі міста. Дуже багато різноманітних заходів відбуватиметься і в районах Львова, зокрема, на Сихові ближче до вечора стартує патріотичний міні-фестиваль, можна сказати, разом з бійцями АТО, з їх сім’ями, з їх родинами, з дітьми. Все буде відбуватись на Сихові і організатори обіцяють різноманітні виступи колективів, розваги, малюнки на асфальті, де будуть малювати діти саме бійців-учасників АТО.

dyvys.info День Независимости во Львове

Сьогодні ще також стартує один із наймасштабніших фестивалів на території Західної України, стартує він саме у Львові, має назву "Етновир". Там будуть виступати мистецькі колективи з України, Польщі та Македонії, після цього дійство перенесеться на площу Ринок. Організатори запрошують львів’ян та гостей міста відвідати сьогоднішній заходи абсолютно безкоштовно. Тому кожен охочий може завітати, подивитись і навіть долучитись до цих заходів", — повідомив Андрій Галицький.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в эфире "ГС" отметил, что уже в пятницу связанные с Днем Независимости ограничения по движению транспорта будут сняты.