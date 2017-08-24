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    Репортажи

    День Независимости в Днепре: город опустел — спецкор

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (63)

    (обновлено: )26001
    Основные торжественные мероприятия в городе пройдут во второй половине дня, а точное количество участников пока не называется, сообщил специальный корреспондент Андрей Никитин.
    День Независимости Украины в Днепре
    sobytiya.dp.ua

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    В День Независимости Украины кроме традиционных празднований и концертов жители городов устраивают свои весьма оригинальные меры. В частности, в Днепре ожидается парусная регата. 

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    Подробнее о праздничных мероприятиях в Днепре сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент информационного агентства "Информатор" Андрей Никитин.

    Какие мероприятия уже начались в честь празднования Дня Независимости?

    – Началась официальная часть. Сегодня в девять часов утра возле памятника Шевченко прошло возложение цветов официальными лицами. Стоит отметить, что городской глава Днепра Борис Филатов в этом пока не участвовал. Он присоединится к торжествам, но несколько позже. 

    Также прошел забег в вышиванках от Театра оперы и балета. В парке имени Шевченко начался фестиваль песчаных скульптур.

    Власть позаботилась о гражданских мерах? Как жители города относятся к этому празднику?

    – У всех праздничное настроение. Хотя стоит отметить, что сейчас в центре Днепра не многолюдно. Поскольку четыре выходных дня. Люди пока что собираются. Основные торжественные мероприятия в Днепре пройдут во второй половине дня. 

    sobytiya.dp.ua
    День Независимости Украины в Днепре

    Что будет происходить?

    – В 15.00 на Фестивальном причале пройдет чемпионат Украины по "Стрит Воркауту". Соберутся порядка 150 спортсменов со всей Украины. Также на Фестивальном причале пройдет концерт днепропетровских и всеукраинских групп, который завершит выступление "Ляписа". Стоит также отметить, что за пределами города в поселке Майское пройдет масштабное авиашоу, которое завершится выступлением группы "Скрябин". 

    Как будет происходить парусная регата?

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    – Это будет во второй половине дня неподалеку от Фестивального причала. Точное количество участников пока что не называется. И стартует она днем. Тогда уже можно будет говорить более конкретно о том, что там будет происходить в ходе регаты. 

    В поселке Майское пройдет авиашоу. В нем будут участвовать несколько десятков самолетов, вертолетов. Также будут парашютисты. В принципе, само авиашоу уже начинается. 

    Насколько городская власть позаботилась о безопасности?

    – Пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Павел Карманов сообщил, что в охране общественного порядка будут задействованы порядка тысячи патрульных полицейских. Это только в городе. Также, по информации ГСЧС в городе действуют 110 мобильных групп быстрого реагирования. Пока что все спокойно. 

    Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости

    Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что День Независимости в центре столицы отметят не только киевлянеи гости города, но и 40 тысяч футбольных болельщиков. 

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