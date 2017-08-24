День Независимости в Днепре: город опустел — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В День Независимости Украины кроме традиционных празднований и концертов жители городов устраивают свои весьма оригинальные меры. В частности, в Днепре ожидается парусная регата.

Подробнее о праздничных мероприятиях в Днепре сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент информационного агентства "Информатор" Андрей Никитин.

Какие мероприятия уже начались в честь празднования Дня Независимости?

– Началась официальная часть. Сегодня в девять часов утра возле памятника Шевченко прошло возложение цветов официальными лицами. Стоит отметить, что городской глава Днепра Борис Филатов в этом пока не участвовал. Он присоединится к торжествам, но несколько позже.

Также прошел забег в вышиванках от Театра оперы и балета. В парке имени Шевченко начался фестиваль песчаных скульптур.

Власть позаботилась о гражданских мерах? Как жители города относятся к этому празднику?

– У всех праздничное настроение. Хотя стоит отметить, что сейчас в центре Днепра не многолюдно. Поскольку четыре выходных дня. Люди пока что собираются. Основные торжественные мероприятия в Днепре пройдут во второй половине дня.

sobytiya.dp.ua День Независимости Украины в Днепре

Что будет происходить?

– В 15.00 на Фестивальном причале пройдет чемпионат Украины по "Стрит Воркауту". Соберутся порядка 150 спортсменов со всей Украины. Также на Фестивальном причале пройдет концерт днепропетровских и всеукраинских групп, который завершит выступление "Ляписа". Стоит также отметить, что за пределами города в поселке Майское пройдет масштабное авиашоу, которое завершится выступлением группы "Скрябин".

Как будет происходить парусная регата?

– Это будет во второй половине дня неподалеку от Фестивального причала. Точное количество участников пока что не называется. И стартует она днем. Тогда уже можно будет говорить более конкретно о том, что там будет происходить в ходе регаты.

В поселке Майское пройдет авиашоу. В нем будут участвовать несколько десятков самолетов, вертолетов. Также будут парашютисты. В принципе, само авиашоу уже начинается.

Насколько городская власть позаботилась о безопасности?

– Пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Павел Карманов сообщил, что в охране общественного порядка будут задействованы порядка тысячи патрульных полицейских. Это только в городе. Также, по информации ГСЧС в городе действуют 110 мобильных групп быстрого реагирования. Пока что все спокойно.

Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости.

Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что День Независимости в центре столицы отметят не только киевлянеи гости города, но и 40 тысяч футбольных болельщиков.