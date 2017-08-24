Спецкор: В Донбассе — самый спокойный День Независимости за последние годы

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Краматорске в День Независимости на центральной площади проходит масштабная выставка военной техники. Одну из машин даже можно разрисовать. Также в городе пройдет праздничное шествие.

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В Славянске в этот день традиционно проходит фестиваль "День рождения страны". В Константиновке в рамках празднования 26-й годовщины независимости Украины состоится праздничное шествие, а также запланировано возложение цветов к памятному знаку героям АТО.

Что происходит в этот праздничный день на востоке страны, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

6264.com.ua День Независимости в Краматорске

"К счастью, на данный момент все достаточно спокойно, и люди и по ту сторону, и по эту сторону блокпостов говорят, что это самый спокойный и самый мирный День Независимости, который был за последние годы, и ощущение такое, что есть праздник, особенно, конечно, с нашей стороны.

Во всех городах проходит ряд мероприятий, абсолютно разноплановых — от фестивалей уличной еды до действительно масштабных парадов. В общем, в городах людей не так много, вот на утро, может, еще не проснулись, но, тем не менее, те, кто вышли на улицу, люди, действительно, празднуют.

И можно говорить о том, что стабилизировалась ситуация в плане обстрелов, то есть их стало, действительно, значительно меньше даже с предыдущими днями, то есть официальная информация — 18 обстрелов за последние сутки, и люди говорят, что грохот взрывов на линии соприкосновения сейчас не слышно.

Хотя горячие точки остались все те же – это Авдеевская промзона и приморские поселки под Мариуполем. В принципе, все проходит по плану, без провокаций и достаточно мирно", — сообщил Артем Маслаков.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в эфире "ГС" отметил, что уже в пятницу связанные с Днем Независимости ограничения по движению транспорта будут сняты.