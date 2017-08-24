наверх
24.08.201715:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Спецкор: В Донбассе — самый спокойный День Независимости за последние годы

    (обновлено: )12820
    Спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков сообщил, что взрывов на линии соприкосновения не слышно, у людей есть ощущение праздника.
    День Независимости в Славянске
    slavdelo.dn.ua

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    В Краматорске в День Независимости на центральной площади проходит масштабная выставка военной техники. Одну из машин даже можно разрисовать. Также в городе пройдет праздничное шествие.

    Смотрите также: Независимой Украине 26 лет: цифры и факты

    В Славянске в этот день традиционно проходит фестиваль "День рождения страны". В Константиновке в рамках празднования 26-й годовщины независимости Украины состоится праздничное шествие, а также запланировано возложение цветов к памятному знаку героям АТО.

    Что происходит в этот праздничный день на востоке страны, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

    6264.com.ua
    День Независимости в Краматорске

    "К счастью, на данный момент все достаточно спокойно, и люди и по ту сторону, и по эту сторону блокпостов говорят, что это самый спокойный и самый мирный День Независимости, который был за последние годы, и ощущение такое, что есть праздник, особенно, конечно, с нашей стороны. 

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин: День Независимости - это праздник бюрократии

    Во всех городах проходит ряд мероприятий, абсолютно разноплановых — от фестивалей уличной еды до действительно масштабных парадов. В общем, в городах людей не так много, вот на утро, может, еще не проснулись, но, тем не менее, те, кто вышли на улицу, люди, действительно, празднуют.

    И можно говорить о том, что стабилизировалась ситуация в плане обстрелов, то есть их стало, действительно, значительно меньше даже с предыдущими днями, то есть официальная информация — 18 обстрелов за последние сутки, и люди говорят, что грохот взрывов на линии соприкосновения сейчас не слышно. 

    Хотя горячие точки остались все те же – это Авдеевская промзона и приморские поселки под Мариуполем. В принципе, все проходит по плану, без провокаций и достаточно мирно", — сообщил Артем Маслаков. 

    Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в эфире "ГС" отметил, что уже в пятницу связанные с Днем Независимости ограничения по движению транспорта будут сняты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    День Независимости Украины. 26 лет спустя
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО