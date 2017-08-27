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    Киевское "Динамо" не поедет в Мариуполь - вице-президент клуба

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    По словам вице-президента клуба Андрея Мадзяновского, если "Динамо" засчитают технические поражения за неявку на матч в Мариуполь, то киевляне будут оспаривать такое решение.
    Открытая тренировка команды Динамо в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата Украины, сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский. По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча Заспе.

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    Если же "Динамо" засчитают технические поражения за неявку, то киевляне будут оспаривать такое решение.

    Ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) потребовал предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги. Киевская команда уже проигнорировала матч составов U19 в прифронтовом городе.

    Напомним, ранее болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису. Во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью — "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат — "Суркис, будь мужиком".
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