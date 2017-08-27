Киевское "Динамо" не поедет в Мариуполь - вице-президент клуба

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата Украины, сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский. По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча Заспе.

Если же "Динамо" засчитают технические поражения за неявку, то киевляне будут оспаривать такое решение.

Ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) потребовал предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги. Киевская команда уже проигнорировала матч составов U19 в прифронтовом городе.