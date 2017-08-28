В ФФУ сообщили, как накажут "Динамо" за неявку в Мариуполь

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Киевскому "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполь.

Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Все должно быть по закону, закон един для всех. Мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это были какие-то технические решения, — все должно выясняться на футбольном поле. Но закон есть закон: он один для всех и все перед ним равны. У нас не будет никогда касты избранных, элитных. Первое, что должно быть в украинском футболе, — все равны перед регламентом. Решение по этому вопросу будет принимать КДК, но по всем канонам это техническое поражение", — сказал Павелко.

Ранее в футбольном сообществе возник скандал: киевское "Динамо" отказалось из соображений безопасности участвовать в матче чемпионата Украины против "Мариуполя", который запланирован на 27 августа. "Динамо" неоднократно заявляло о своем желании играть в Мариуполе, но при условии стабилизации там оперативной обстановки и прекращения огня на прилегающих территориях.

Федерация футбола Украины 17 августа сообщила, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во главе с заместителем главы СММ Александр Хугом посетят матч "Мариуполь" — "Динамо". В федерации надеются, что пребывание наблюдателей авторитетной международной организации на этом матче станет весомой гарантией безопасного проведения игры. Служба безопасности Украины предупредила федерацию футбола страны о рисках для проведения матчей национального чемпионата в Мариуполе.