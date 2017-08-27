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    В "Динамо" нашли решение по матчу в Мариуполе

    (обновлено: )25801
    В клубе сообщили, что игроки поедут в Мариуполь после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении и предоставления текущих оперативных писем от СБУ и Нацполиции о принятии мер для обеспечения безопасности.
    Открытая тренировка ФК Динамо (Киев).
    УНИАН Владимир Гонтарь

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Киевский футбольный клуб "Динамо" заявил о готовности сыграть матч чемпионата Украины в Мариуполе после "нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении".

    Ворскла vs Динамо. Появилось видео потасовки фанатов киевлян с полицией. Видео
    Vidis Vidisov/Youtube
    "Ворскла" vs "Динамо". Появилось видео потасовки фанатов киевлян с полицией

    Ранее в футбольном сообществе возник скандал: киевское "Динамо" отказалось из соображений безопасности участвовать в матче чемпионата Украины против "Мариуполя", который запланирован на 27 августа. Динамовцам из-за этого может грозить техническое поражение.

    "ФК "Динамо" (Киев) в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч седьмого тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на мариупольском (приморском) направлении и после предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и Нацполиции о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности", — говорится в сообщении на сайте клуба.

    Как отмечается, "Динамо" неоднократно заявляло о своем желании играть в Мариуполе, но при условии стабилизации там оперативной обстановки и прекращения огня на прилегающих территориях.

    "Учитывая активные миротворческие инициативы президента Украины Петра Порошенко с целью прекращения огня в зоне АТО, а также поддержку этих политических шагов со стороны представителей "нормандской четверки", мы надеемся, что эти инициативы увенчаются успехом, и мы с большим удовольствием посетим гостеприимное украинское Приазовье. При условии выполнения вышеуказанных требований просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь", — говорится в сообщении.


    Федерация футбола Украины 17 августа сообщила, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во главе с заместителем главы СММ Александр Хугом посетят матч "Мариуполь" — "Динамо". В федерации надеются, что пребывание наблюдателей авторитетной международной организации на этом матче станет весомой гарантией безопасного проведения игры. Служба безопасности Украины предупредила федерацию футбола страны о рисках для проведения матчей национального чемпионата в Мариуполе.
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