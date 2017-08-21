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    В Мариуполе обнаружена кишечная палочка

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    По данным лабораторных исследований, по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды в Мариуполе по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) вновь ухудшилось.
    Лаборатория. Архивное фото
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Лабораторией особо опасных инфекций Мариупольской городской филиала ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" проведен отбор и исследование морской воды, сообщает пресс-служба городского совета.

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    Несмотря на то, что возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены, по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) вновь ухудшилось.

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    "Во всех пяти пробах морской воды индекс ЛКП не соответствует нормативному значению", — сказано в сообщении.

    Наибольшие превышения этого показателя зафиксировано на пляжах Левобережного района, наименьшие — на пляже Приморского района. Однако, в контрольной точке отбора на Приморском пляже возле кафе "Бригантина" обнаружены превышения нормативов по показателю вирусного загрязнения морской воды.

    В связи с полученными результатами рекомендации медиков  относительно соблюдения элементарных правил личной гигиены и культуре отдыха на море для жителей и гостей города, как и раньше — актуальны.

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    Ранее сообщалось о массовом отравлении детей на отдыхе в Херсонской области. 

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