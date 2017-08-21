В Мариуполе обнаружена кишечная палочка

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Лабораторией особо опасных инфекций Мариупольской городской филиала ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" проведен отбор и исследование морской воды, сообщает пресс-служба городского совета.

Несмотря на то, что возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены, по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) вновь ухудшилось.

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"Во всех пяти пробах морской воды индекс ЛКП не соответствует нормативному значению", — сказано в сообщении.

Наибольшие превышения этого показателя зафиксировано на пляжах Левобережного района, наименьшие — на пляже Приморского района. Однако, в контрольной точке отбора на Приморском пляже возле кафе "Бригантина" обнаружены превышения нормативов по показателю вирусного загрязнения морской воды.

В связи с полученными результатами рекомендации медиков относительно соблюдения элементарных правил личной гигиены и культуре отдыха на море для жителей и гостей города, как и раньше — актуальны.

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Ранее сообщалось о массовом отравлении детей на отдыхе в Херсонской области.