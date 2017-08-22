СБУ не считает безопасным проводить в Мариуполе матчи чемпионата Украины

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предупредила Федерацию футбола страны о рисках для проведения матчей национального чемпионата по футболу в Мариуполе.

Ранее в футбольном сообществе возник скандал: футбольный клуб "Динамо Киев" отказался из соображений безопасности участвовать в матче чемпионата Украины против команды "Мариуполь", который запланирован на 27 августа. Киевской команде из-за этого может грозить техническое поражение. На прошлой неделе Федерация футбола Украины сообщила, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем главы СММ Александр Хугом посетят матч "Мариуполь-Динамо". В федерации надеются, что пребывание наблюдателей авторитетной международной организации на этом матче станет весомой гарантией безопасного проведения игры.

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предотвращенных террористических проявлений и угроз уведомила Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", — сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook во вторник.

При этом, по ее словам, если Федерация футбола все же решит провести матч в Мариуполе, то служба примет все меры для обеспечения безопасности. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе в рамках чемпионата страны.