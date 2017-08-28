Капитан киевского "Динамо" перешел в дортмундскую "Боруссию"

КИЕВ, 28 авг — РИА новости Украина. Нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию", сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу немецкой команды.

Форвард подписал контракт с "желто-черными" до июня 2021 года.

"Я очень благодарен киевскому "Динамо", которое воплотило мою мечту — перейти в европейский топ-клуб. Я буду упорно трудиться на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" достичь высоких целей", — сказал Ярмоленко.

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб долгое время старался приобрести украинского форварда, "который показывает футбол высокого уровня как в национальной команде, так и в клубных турнирах".

В минувшем сезоне 27-летний украинец забил 19 голов в 36 матчах за "Динамо", цвета которого защищал с 2006 года. В нынешнем сезоне на счету трехкратного чемпиона Украины Ярмоленко четыре забитых мяча в девяти встречах. За сборную Украины он сыграл 69 матчей и отметился 29 голами.