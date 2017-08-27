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    Капитан киевского "Динамо" улетел в Дортмунд подписывать контракт

    (обновлено: )6310
    По информации главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко улетел в Дортмунд, "Боруссия" и "Динамо" договорились , что сумма перехода составит 25 млн евро.
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    REUTERS Peter Cziborra Livepic

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отправился в Дортмунд, где может подписать контракт с "Боруссией". Стоимость перехода должна составить 25 млн евро, сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.  

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    "Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей", – написал Франков в своем Twitter.

    ​Ранее "Боруссия" продала "Барселоне" атакующего хавбека Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы. Трансферное "окно" в Европе закрывается 31 августа.

    Напомним, Ярмоленко попал в сферу интересов итальянского "Интера". Технический директор миланского клуба Вальтер Сабатини оценивал трансфер игрока в 20 млн евро.

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