Капитан киевского "Динамо" улетел в Дортмунд подписывать контракт

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отправился в Дортмунд, где может подписать контракт с "Боруссией". Стоимость перехода должна составить 25 млн евро, сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

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"Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей", – написал Франков в своем Twitter.

— Артем Франков (@frankov11) 27 августа 2017 г.

​Ранее "Боруссия" продала "Барселоне" атакующего хавбека Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы. Трансферное "окно" в Европе закрывается 31 августа.

Напомним, Ярмоленко попал в сферу интересов итальянского "Интера". Технический директор миланского клуба Вальтер Сабатини оценивал трансфер игрока в 20 млн евро.