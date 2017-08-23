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    Спорт

    Московский ЦСКА выбил обидчика киевского "Динамо" "Янг Бойз" из ЛЧ

    (обновлено: )3020
    Игра, состоявшаяся в среду вечером на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Янг Бойз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Московский футбольный клуб ЦСКА переиграл швейцарский "Янг Бойз" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в групповой этап турнира.

    Матч Янг Бойз - Динамо. Видео
    Канал на Youtube Krokomime
    "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    Игра, состоявшаяся в среду вечером на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей мячи забили Георгий Щенников (45-я минута) и Алан Дзагоев (64).

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    В первом матче в Берне 15 августа ЦСКА добился победы над "Янг Бойз" со счетом 1:0.

    Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - "Янг Бойз"

    Напомним, "Янг Бойз" прошел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв киевское "Динамо"

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