Московский ЦСКА выбил обидчика киевского "Динамо" "Янг Бойз" из ЛЧ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Московский футбольный клуб ЦСКА переиграл швейцарский "Янг Бойз" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в групповой этап турнира.

Игра, состоявшаяся в среду вечером на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей мячи забили Георгий Щенников (45-я минута) и Алан Дзагоев (64).

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В первом матче в Берне 15 августа ЦСКА добился победы над "Янг Бойз" со счетом 1:0.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.

Напомним, "Янг Бойз" прошел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв киевское "Динамо".