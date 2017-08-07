наверх
07.08.201713:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Ворскла" vs "Динамо". Появилось видео потасовки фанатов киевлян с полицией

    (обновлено: )9701
    Пользователь Vidis Vidisov в понедельник выложил на своем канале в Youtube кадры потасовки, которая возникла в воскресенье перед матчем 4-го тура Украинской Премьер-лиги "Ворскла" – "Динамо", между болельщиками киевлян и полицейскими. Игра проходила в Полтаве.
    Vidis Vidisov/Youtube

    По данным Sport.ua, перед началом игры группа фанатов "Динамо" прошла на стадион без билетов, с помощью силы прорвавшись через кордон полиции.

    Смотрите также: "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    Полтавская "Ворскла" сумела отобрать очки у киевского "Динамо". Поединок завершился вничью 0:0. "Динамо" должно было реабилитироваться перед болельщиками за провал в квалификации Лиги чемпионов в матче с "Янг Бойз", который случился несколько дней назад.  Тем не менее, все попытки забить гол в ворота "Ворсклы" успеха не имели.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    На Днепропетровщине оперативники задержали мужчину, который полгода прятал тело бывшей сожительницы в шкафу
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого