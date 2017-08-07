"Ворскла" vs "Динамо". Появилось видео потасовки фанатов киевлян с полицией

По данным Sport.ua, перед началом игры группа фанатов "Динамо" прошла на стадион без билетов, с помощью силы прорвавшись через кордон полиции.

Смотрите также: "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

Полтавская "Ворскла" сумела отобрать очки у киевского "Динамо". Поединок завершился вничью 0:0. "Динамо" должно было реабилитироваться перед болельщиками за провал в квалификации Лиги чемпионов в матче с "Янг Бойз", который случился несколько дней назад. Тем не менее, все попытки забить гол в ворота "Ворсклы" успеха не имели.