Вице-президент "Шахтёра" о "Динамо" в Мариуполе: дешевый спектакль

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Вице-президент донецкого "Шахтёра" Борис Колесников назвал нежелание киевского "Динамо" ехать в Мариуполь на матч седьмого тура украинской Премьер-лиги дешевым спектаклем. Об этом он заявил в эфире телеканала "Футбол 1".

Ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) потребовал предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги. Киевская команда уже проигнорировала матч составов U19 в прифронтовом городе.

"Это дешевый спектакль. Если "Динамо" не поедет играть в Мариуполь — значит, получит техническое поражение как следствие такого поведения. В Мариуполе недавно побывали "Карпаты", были все клубы. Все эти письма родителей и бесконечные обращения — это дешёвый и циничный цирк", — приводит слова Колескникова Terrikon.com.

По словам представителя "Шахтёра", своими действиями киевское "Динамо" унижает украинский футбол и Украину в целом.

"Нам, видите ли, не хочется. Если не хочется, не играйте в футбол! Возьмите шахматы, домино, любой другой вид спорта и развивайте его. Городки — вообще мирный вид спорта", — сказал он.

"Что же вы делаете? Остальные 11 клубов должны смотреть, как "Динамо" будет выёживаться? Не будет такого. Или играйте, или получите техническое поражение", — добавил Колесников.

Напомним, ранее болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису. Во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью — "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат — "Суркис, будь мужиком".