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    Интервью

    Блинов: нет мира в Украине - нет экономики и футбола

    (обновлено: )2010
    Вероятность теракта в Киеве и Мариуполе приблизительно одинаковая, «Динамо» должно все 16 гостевых матчей чемпионата действительно проводить на выезде, чтобы никто даже заикнуться не мог по этому поводу, считает экономический эксперт Андрей Блинов.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата Украины, сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский. По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча-Заспе. Если же "Динамо" засчитают технические поражения за неявку, то киевляне будут оспаривать такое решение.

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    Экономический эксперт и шеф-редактор "Радио "Вести" Андрей Блинов сообщил, что тридцать один год болеет за "Динамо" и имеет право высказать свою позицию.

    "(1) За неявку в Мариуполь на календарный матч надо вкатать техническое поражение 0:3 и наложить штраф на клуб в лице его хозяев;

    (2) "Динамо" – великая команда и всякая  помощь судей, поправки на ветер, страх перед терактами – это признак слабости, а нам негоже;

    (3) Убежден, что  вероятность теракта в Киеве  и Мариуполе приблизительно одинаковая, Киев должен все 16 гостевых матчей  чемпионата действительно проводить  на выезде, чтобы никто даже  заикнуться не мог по этому поводу;

    (4) Чем дольше  откладывается мир, тем слабее  экономика, тем слабее внутриукраинский  футбольный турнир", – написал Блинов на своей странице в Facebook.

    Пост Андрея Блинова

    Напомним, ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) потребовал предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги. Прежде команда уже проигнорировала в прифронтовом городе.

    Напомним, ранее болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису. Во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью – "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат – "Суркис, будь мужиком".

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