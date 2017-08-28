Блинов: нет мира в Украине - нет экономики и футбола

РИА Новости Украина

Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата Украины, сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский. По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча-Заспе. Если же "Динамо" засчитают технические поражения за неявку, то киевляне будут оспаривать такое решение.

Экономический эксперт и шеф-редактор "Радио "Вести" Андрей Блинов сообщил, что тридцать один год болеет за "Динамо" и имеет право высказать свою позицию.

"(1) За неявку в Мариуполь на календарный матч надо вкатать техническое поражение 0:3 и наложить штраф на клуб в лице его хозяев;

(2) "Динамо" – великая команда и всякая помощь судей, поправки на ветер, страх перед терактами – это признак слабости, а нам негоже;

(3) Убежден, что вероятность теракта в Киеве и Мариуполе приблизительно одинаковая, Киев должен все 16 гостевых матчей чемпионата действительно проводить на выезде, чтобы никто даже заикнуться не мог по этому поводу;

(4) Чем дольше откладывается мир, тем слабее экономика, тем слабее внутриукраинский футбольный турнир", – написал Блинов на своей странице в Facebook.

Пост Андрея Блинова

Напомним, ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) потребовал предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги. Прежде команда уже проигнорировала в прифронтовом городе.

Напомним, ранее болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису. Во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью – "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат – "Суркис, будь мужиком".