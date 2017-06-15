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    Блинов: трамвай ездил 34 года, а тут Барна на авто

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    Пострадавший от народного депутата вагон трамвая уже 34 года бегает по городу и всякое повидал: например, в 2015-м попадал в жесткое ДТП, после чего его полтора месяца реанимировали, сообщает публицист Андрей Блинов.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Facebook Constantine Levoshko

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Вечером 14 июня народный депутат Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

    Уже в четверг, 15 июня, Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием Барны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    dtp.kiev.ua
    ДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии

    "Следственным управлением ГУ НП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

    В полиции также отмечают, что Барна получил травмы и был госпитализирован.

    "Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет", — отмечает пресс-служба полиции.

    Кроме того, в сообщении говорится, что нардеп находился на автомобиле Skoda. В то же время в его электронной декларации указано, что он и его члены семьи владеют лишь Ford 1987 года выпуска.

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    Барна признает свою вину в совершении дорожно-транспортного происшествия на площади Победы в Киеве. Как пояснил нардеп, он не увидел трамвая за машиной, которую обгонял. По словам Барны, он дал объяснения правоохранителям и на момент аварии находился в трезвом состоянии.

    ДТП с участием нардепа Олега Барны в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Нардеп Барна протаранил трамвай в центре Киева. Видео с места ДТП

    ДТП с депутатом на своей странице в Facebook прокомментировал публицист и экономический эксперт Андрей Блинов.

    "В этой истории мне лишь интересно, через сколько дней трамвай с бортовым номером 5824 снова побежит по киевским рельсам с вокзала на Подол. Этот вагон модели TatraT3SU уже 34(!) года бегает по городу и всякое повидал. Например, в 2015-м попадал в жесткое ДТП, после чего его полтора месяца реанимировали. Но с депутатом-гонщиком, говорят старожилы, встретился впервые", – отметил Блинов.

    А Барне, считает он, пора в кинематограф: "там востребованы каскадёры, то премьеров за причинное место подвешивающие, то трамваи торпедирующие".

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