Стало известно о состоянии нардепа Барны после ДТП в Киеве

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна остается в больнице после ДТП в столице, сообщают СМИ.

Накануне автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого, по данным СМИ, находился народный депутат от фракции БПП Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов. В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался.

"Подробностей депутат не сообщает, слабым голосом отшучивается, что якобы "у него насморк". В общем уверяет, что "все нормально", однако должен оставаться еще некоторое время под наблюдением врачей", — передает ТСН.

Вместе с тем не уточняется, сколько времени в больнице проведет народный избранник.

В минувшем году Олег Барна попал в аварию в Харьковской области.

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