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    Киев

    Стало известно о состоянии нардепа Барны после ДТП в Киеве

    (обновлено: )67401
    Олег Барна сообщил, что должен еще некоторое время оставаться в больнице под наблюдением врачей. Вместе с тем не уточняется, сколько еще времени в больнице проведет народный избранник.
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна остается в больнице после ДТП в столице, сообщают СМИ.

    ДТП с участием нардепа Олега Барны в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Нардеп Барна протаранил трамвай в центре Киева. Видео с места ДТП

    Накануне автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого, по данным СМИ, находился народный депутат от фракции БПП Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов. В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался. 

    "Подробностей депутат не сообщает, слабым голосом отшучивается, что якобы "у него насморк". В общем уверяет, что "все нормально", однако должен оставаться еще некоторое время под наблюдением врачей", — передает ТСН.

    Вместе с тем не уточняется, сколько времени в больнице проведет народный избранник.

    В минувшем году Олег Барна попал в аварию в Харьковской области.

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