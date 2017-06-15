Нардеп Барна протаранил трамвай в центре Киева. Видео с места ДТП

В сети обнародовано видео с места ДТП с участием народного депутата от фракции "Бок Петра Прошенко" Олега Барны, которое произошло вечером в среду на площади Победы в Киеве.

Как сообщалось, автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого находился Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов.

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В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель и несколько пассажиров трамвая получили легкие травмы.