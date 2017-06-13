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13.06.201711:22
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    Происшествия

    ДТП на трассе Киев-Чоп: легковушка "влетела" в микроавтобус, трое погибших

    (обновлено: )98
    Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
    ДТП на трассе Киев-Чоп
    Патрульная полиция Львова

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает ZIK со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.

    По ее словам, в 7.40 в полицию поступила информации о том, что на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района произошло ДТП.

    Патрульная полиция Львова
    ДТП на трассе Киев-Чоп

    "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Opel погибли на месте происшествия. Водителя и пассажиров Mercedes осматривают врачи", — сообщила Добровольская.

    Напомним, ранее на Оболони в столице произошло тройное ДТП с опрокидыванием и пострадавшим.

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