ДТП на трассе Киев-Чоп: легковушка "влетела" в микроавтобус, трое погибших

Патрульная полиция Львова

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает ZIK со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.

По ее словам, в 7.40 в полицию поступила информации о том, что на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района произошло ДТП.

Патрульная полиция Львова ДТП на трассе Киев-Чоп

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Opel погибли на месте происшествия. Водителя и пассажиров Mercedes осматривают врачи", — сообщила Добровольская.

Напомним, ранее на Оболони в столице произошло тройное ДТП с опрокидыванием и пострадавшим.