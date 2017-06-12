Автобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез паломников с крестного хода

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез паломников после крестного хода из села Урлук Красночикойского района, сообщили РИА Новости в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Чита.

Количество погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 11 человек, одна женщина скончалась при доставке в больницу.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным Минздрава, 10 человек погибли, 41 пострадал, при этом состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

"В автобусе ехали паломники из села Урлук Красночикойского района. По-моему, староверы. Они из разных территорий. Знаю, что есть из Иркутской области", — сообщила РИА Новости начальник отдела управления ГОЧС городского округа Чита Ольга Соловьева.

Ежегодно в июне, в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных", в селе Урлук проходит крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю. Он собирает более тысячи паломников.