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    Автобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез паломников с крестного хода

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    По информации ГОЧС Читы, количество погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 11 человек, одна женщина скончалась при доставке в больницу.
    Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез паломников после крестного хода из села Урлук Красночикойского района, сообщили РИА Новости в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Чита.

    Момент аварии в Японии
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    Камеры зафиксировали момент страшного ДТП в Японии

    Количество погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 11 человек, одна женщина скончалась при доставке в больницу.

    Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным Минздрава, 10 человек погибли, 41 пострадал, при этом состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

    "В автобусе ехали паломники из села Урлук Красночикойского района. По-моему, староверы. Они из разных территорий. Знаю, что есть из Иркутской области", — сообщила РИА Новости начальник отдела управления ГОЧС городского округа Чита Ольга Соловьева.

    Ежегодно в июне, в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных", в селе Урлук проходит крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю. Он собирает более тысячи паломников.

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