ДТП с маршруткой в Луцке: пассажиры от удара в столб повыпадали на дорогу

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Луцке, пострадали 10 человек, сообщила пресс-секретарь городской патрульной полиции Ольга Бузулук.

"ДТП на Гнидавской, с пострадавшими, около 10 человек госпитализированы, все живы. Обстоятельства устанавливаются", — написала Бузулук на своей странице в Facebook.

По данным местных СМИ, от сильного удара о столб пассажиры выпали из транспортного средства на дорогу. Столб при ДТП в результате столкновения также рухнул на проезжую часть.