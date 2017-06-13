Тройное ДТП в Киеве: пострадал несовершеннолетний

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Тройное ДТП с опрокидыванием и пострадавшими произошло на Оболони в столице. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Facebook: Киев Оперативный Тройное ДТП в Киеве

"Поздно вечером, 12.06.2017, на Героев Сталинграда, 9, произошла серьезная авария с опрокидыванием. По словам участников аварии, ДТП произошло из-за того, что водитель Honda, г.н. AI4122EP, что поворачивал с Героев Сталинграда во двор и не пропустил встречный автомобиль Hyundai, г.н. AA4411HK. Автомобиль Hyundai въезжает в бок автомобиля Honda, от чего последний переворачивается. Сразу после аварии, водитель Honda выходит из машины, проходит около 40 секунд и в его перевёрнутый автомобиль въезжает ВАЗ, г.н. 48218KH", — говорится в сообщении.

По словам ресурса, в результате аварии, пострадал 17-летний пассажир ВАЗ. На месте две кареты скорой помощи, два патруля полиции.

Ранее сообщалось, что на Ивановском мосту в Одессе автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.