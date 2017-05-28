КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. На Ивановском мосту в Одессе в воскресенье случилось смертельное ДТП, сообщает "7 канал".

Как стало известно, автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам.

По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.

7 Канал ДТП в Одессе: столб разорвал пополам BMW

По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения скоростного режима водителем иномарки. На месте работают правоохранители.

Напомним, три человека погибли и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, причиной аварии стал дикий кабан, который неожиданно выбежал на дорогу.