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    ДТП в Одессе: столб разорвал пополам BMW

    (обновлено: )301
    BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.
    ДТП в Одессе: столб разорвал пополам BMW
    7 канал

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. На Ивановском мосту в Одессе в воскресенье случилось смертельное ДТП, сообщает "7 канал".

    Как стало известно, автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам.

    По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.

    7 Канал
    ДТП в Одессе: столб разорвал пополам BMW

    По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения скоростного режима водителем иномарки. На месте работают правоохранители.

    Напомним, три человека погибли и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, причиной аварии стал дикий кабан, который неожиданно выбежал на дорогу.

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