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    В Швейцарии экс-ведущий Top Gear попал ДТП - СМИ

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    Как сообщается, белый спортивный автомобиль Rimac Concept One телешоу The Grand Tour, соведущим которого в настоящий момент работает Хаммонд, сошел с дороги и загорелся.
    Ричард Хаммонд
    wikipedia

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Его госпитализировали, сообщил портал 20 Minuten со ссылкой на собственные источники.

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    По данным портала, белый спортивный автомобиль Rimac Concept One телешоу The Grand Tour, соведущим которого в настоящий момент работает Хаммонд, сошел с дороги и загорелся.

    В полиции кантона порталу подтвердили, что при аварии пострадал один человек, он был доставлен в больницу вертолетом. Отмечается, что авария произошла на закрытом участке трассы.

    Портал отмечает, что съемки The Grand Tour сейчас проходят в Швейцарии.

    Телепередача Top Gear являлась самой рейтинговой в мире: она транслировалась более чем в 200 странах и установила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей. Ее съемки были приостановлены весной 2015 года из-за инцидента на съемочной площадке между ведущим Джереми Кларксоном и продюсером, произошедшим якобы из-за отсутствия горячей еды. Руководство телерадиовещательной корпорации Би-би-си тогда решило не возобновлять истекавший в конце марта контракт с Кларксоном. Соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой.

    Ранее сообщалось, что в поселке Зайчевское возле Николаева во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов" один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу.

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