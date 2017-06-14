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    В Волынской области 61-летний американский байкер попал в ДТП

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    По данным полиции, мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.
    Мотоцикл
    RIA News Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. на автотрассе Киев-Ковель-Ягодин в Волынской области во вторник в ДТП попал 61-летний американец на мотоцикле Harley-Davidson, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Волынской области.

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    Как стало известно, ночью на среду на линию "102" поступила информация о том, что на автодороге сообщением "Киев-Ковель-Ягодин" 61-летний мотоциклист, гражданин Соединенных Штатов Америки, житель Нью-Йорка, слетел в кювет.

    Полицейские установили, что около 23:30 61-летний гражданин США, управляя мотоциклом Harley-Davidson близ села Подгородное Любомльского района, вероятно, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

    В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение территориального медицинского объединения Любомльского и Шацкого районов.

    По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, 13 июня на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района произошло ДТП, в котором погибли три человека.


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