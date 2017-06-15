Скандальный нардеп от БПП попал в крупное ДТП в центре Киева

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля, которым, по предварительным данным, управлял народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна, сообщает издание "Киев Оперативный".

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"На площади Победы, автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого находился Народный Депутат Украины — Олег Степанович Барна, влетел в трамвай. В результате ДТП, трамвай сошел с рельсов", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный ДТП с участием нардепа Олега Барны

Отмечается, что в результате аварии пострадал сам народный депутат. В срочном порядке был госпитализирован, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.

Киев Оперативный ДТП с участием нардепа Олега Барны

На месте работают патрули полиции и СОГ.

Напомним, Олег Барна "прославился" в 2015 году нападением на тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка во время его выступления в Верховной Раде.