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    Киев

    Скандальный нардеп от БПП попал в крупное ДТП в центре Киева

    (обновлено: )39201
    По данным СМИ, в срочном порядке с места ДТП был госпитализирован народный депутат Олег Барна, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля, которым, по предварительным данным, управлял народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна, сообщает издание "Киев Оперативный". 

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    "На площади Победы, автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого находился Народный Депутат Украины — Олег Степанович Барна, влетел в трамвай. В результате ДТП, трамвай сошел с рельсов", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный
    ДТП с участием нардепа Олега Барны

    Отмечается, что в результате аварии пострадал сам народный депутат. В срочном порядке был госпитализирован, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.

    Киев Оперативный
    ДТП с участием нардепа Олега Барны

    На месте работают патрули полиции и СОГ.

    Напомним, Олег Барна "прославился" в 2015 году нападением на тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка во время его выступления в Верховной Раде. 

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