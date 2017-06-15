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15.06.201702:39
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    Фотоленты

    ДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии

    (обновлено: )38
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Трамвай сошел с рельсов от сильного удара
    dtp.kiev.ua
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    dtp.kiev.ua
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Нардеп был экстренно госпитализирован
    espreso.tv
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    espreso.tv
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    espreso.tv
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    Киев Оперативный
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    ДТП с участием нардепа Олега Барны
    Киев Оперативный
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    espreso.tv
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Киев Оперативный
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Facebook Constantine Levoshko

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    Трамвай сошел с рельсов от сильного удара

    Автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого, по данным СМИ, находился народный депутат от фракции БПП Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов.

    Авария произошла на площади Победы в Киеве вечером в сред, 14 июня. 

    Смотрите также: Нардеп Барна протаранил трамвай в центре Киева. Видео с места ДТП

    В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался. 

    Подробности происшествия выясняются. 

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