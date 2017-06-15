ДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии

Автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого, по данным СМИ, находился народный депутат от фракции БПП Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов.

Авария произошла на площади Победы в Киеве вечером в сред, 14 июня.

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В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался.

Подробности происшествия выясняются.